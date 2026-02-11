APPLIED TECHNOLOGY hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

APPLIED TECHNOLOGY hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 36,06 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 38,77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,96 Milliarden JPY.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 160,23 JPY. Im Vorjahr hatte APPLIED TECHNOLOGY 127,09 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat APPLIED TECHNOLOGY im vergangenen Geschäftsjahr 7,45 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte APPLIED TECHNOLOGY 7,84 Milliarden JPY umsetzen können.

