11.02.2026 06:31:28

APPLIED TECHNOLOGY hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

APPLIED TECHNOLOGY hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 36,06 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 38,77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,96 Milliarden JPY.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 160,23 JPY. Im Vorjahr hatte APPLIED TECHNOLOGY 127,09 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat APPLIED TECHNOLOGY im vergangenen Geschäftsjahr 7,45 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte APPLIED TECHNOLOGY 7,84 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen