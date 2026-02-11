|
11.02.2026 06:31:28
APPLIED TECHNOLOGY hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
APPLIED TECHNOLOGY hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 36,06 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 38,77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,96 Milliarden JPY.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 160,23 JPY. Im Vorjahr hatte APPLIED TECHNOLOGY 127,09 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat APPLIED TECHNOLOGY im vergangenen Geschäftsjahr 7,45 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte APPLIED TECHNOLOGY 7,84 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.