APPLIED TECHNOLOGY mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

APPLIED TECHNOLOGY lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 38,45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 54,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,85 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 5,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem APPLIED TECHNOLOGY 1,96 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at