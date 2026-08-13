|
13.08.2026 06:31:29
APPLIED TECHNOLOGY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
APPLIED TECHNOLOGY hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,62 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 26,47 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent auf 1,84 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!