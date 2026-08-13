APPLIED TECHNOLOGY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

APPLIED TECHNOLOGY hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,62 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 26,47 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent auf 1,84 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at