APPLIED TECHNOLOGY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

APPLIED TECHNOLOGY hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 22,89 JPY gegenüber 43,14 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat APPLIED TECHNOLOGY mit einem Umsatz von insgesamt 1,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,16 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at