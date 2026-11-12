|
12.11.2026 06:31:28
APPLIED TECHNOLOGY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
APPLIED TECHNOLOGY hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 22,89 JPY gegenüber 43,14 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat APPLIED TECHNOLOGY mit einem Umsatz von insgesamt 1,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,16 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!