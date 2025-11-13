APPLIED TECHNOLOGY: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

APPLIED TECHNOLOGY hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 43,14 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 20,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,06 Prozent zurück. Hier wurden 1,88 Milliarden JPY gegenüber 2,01 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at