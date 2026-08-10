Applied veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Applied hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 163,07 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Applied noch ein Gewinn pro Aktie von 146,62 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,00 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 9,71 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at