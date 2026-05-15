APPlife Digital Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

APPlife Digital Solutions präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,7 Millionen USD – ein Plus von 7100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem APPlife Digital Solutions 0,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at