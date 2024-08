AppLovin: Is It Time to Bail on This Popular, High-Flying Growth Stock?

AppLovin (NASDAQ: APP) has been a popular moneymaker with an average daily trading volume of more than 4,365,000 over the past few months. So why should you think about selling?Let's examine three solid reasons you should at least begin pondering if and when to exit the stock. We begin with a look at AppLovin's key to success.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool