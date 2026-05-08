AppLovin: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AppLovin hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 3,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AppLovin 1,67 USD je Aktie eingenommen.

AppLovin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,84 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at