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06.08.2026 00:23:54

AppLovin Corporation Q2 Profit Climbs

(RTTNews) - AppLovin Corporation (APP) announced earnings for its second quarter that Increased, from last year

The company's earnings totaled $1.266 billion, or $3.76 per share. This compares with $819.531 million, or $2.39 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 52.9% to $1.923 billion from $1.258 billion last year.

AppLovin Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.266 Bln. vs. $819.531 Mln. last year. -EPS: $3.76 vs. $2.39 last year. -Revenue: $1.923 Bln vs. $1.258 Bln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 2.055 To $ 2.085

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