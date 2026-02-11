AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
|
11.02.2026 23:14:49
AppLovin Corporation Q4 Income Advances
(RTTNews) - AppLovin Corporation (APP) announced a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $1.10 billion, or $3.24 per share. This compares with $599.20 million, or $1.73 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 65.1% to $1.65 billion from $999.48 million last year.
AppLovin Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.10 Bln. vs. $599.20 Mln. last year. -EPS: $3.24 vs. $1.73 last year. -Revenue: $1.65 Bln vs. $999.48 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 1.745 B To $ 1.775 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AppLovin Corp
|
13.02.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Schwacher Handel in New York: Das macht der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
12.02.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start freundlich (finanzen.at)
Analysen zu AppLovin Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|328,35
|6,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.