The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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02.11.2026 21:39:01
AppLovin Is the Worst-Performing Stock in the S&P 500 This Year. Has the Market Overreacted?
Shares of AppLovin (NASDAQ:APP) are down 65% so far in 2026, making it the worst performer in the S&P 500 as of the end of October. It's been an abysmal performance for the tech stock. And rather than one big sell-off, it's been a continually slow, painful decline for the company's shareholders.
The adtech company's business model has been in question, as fears that artificial intelligence (AI) will disrupt its operations and impact its growth potential have sent it into a tailspin. But has the market overreacted to these risks, and could AppLovin be worth buying right now, or is the tech stock really doomed to go even lower?
Image source: Getty Images.
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