AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
|
07.05.2026 00:24:23
AppLovin Q1 Profit Surges
(RTTNews) - AppLovin Corporation (APP) on Wednesday reported first-quarter results with profit surging from last year, driven by strong revenue growth.
The company posted revenue of $1.84 billion for the quarter ended March 31, 2026, up from $1.16 billion a year earlier. Net income rose to $1.21 billion from $576.4 million in the prior-year quarter.
Earnings per share came in at $3.56, compared with $1.67 per share a year earlier.
APP is currently trading after hours at $474.49 up $5.66 or 1.21 percent on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AppLovin Corp
|
06.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
06.05.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
06.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
05.05.26