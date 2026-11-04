AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
|
05.11.2026 00:35:07
AppLovin Q3 Profit Surges 72%; Revenue Jumps 55%
(RTTNews) - AppLovin Corporation (APP) on Wednesday reported a 72% increase in third-quarter profit, supported by strong revenue growth. The company also announced an expanded share repurchase authorization and issued fourth-quarter revenue guidance above its third-quarter level.
Net income for the quarter rose to $1.439 billion, or $4.30 per share, from $835.5 million, or $2.45 per share, in the year-ago quarter.
Revenue surged 55% to $2.185 billion from $1.405 billion.
For the fourth quarter, the company expects revenue of $2.365 billion to $2.395 billion and adjusted EBITDA of $1.995 billion to $2.025 billion, with an adjusted EBITDA margin of 84% to 85%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AppLovin Corp
|
03.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.11.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
03.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
|
03.11.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind (finanzen.at)
|
03.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.11.26
|Ausblick: AppLovin zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.11.26
|Apple, Palantir, Uber, AppLovin, McDonald’s, Pfizer, Krypto - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
02.11.26
|Apple, Palantir, Uber, AppLovin, McDonald’s, Pfizer, Krypto - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
Analysen zu AppLovin Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|244,15
|11,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.