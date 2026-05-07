AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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07.05.2026 15:19:19
AppLovin Shares Dip Despite Earnings Beat And Raised Outlook
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