AppLovin Aktie

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WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080

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08.11.2026 19:35:00

AppLovin Shares Surge as Revenue Continues to Soar. Is It Too Late to Buy the Stock?

Shares of AppLovin (NASDAQ: APP) spent much of this year in the doghouse as investors worried about rival Unity Software's (NYSE: U) progress. AppLovin missed second-quarter expectations after its model performance failed to improve at its usual pace. However, the stock surged after its third-quarter results zoomed past expectations.

Given the adtech company's growth and valuation, AppLovin still looks like a buy after this rebound. Let's dig into its results and prospects to see why the artificial intelligence (AI) stock still looks like a good buy.

AppLovin has been one of the biggest beneficiaries of using AI to drive growth in its core business, with the launch of its AI adtech platform, Axon 2.0, in 2023 being a game changer for the company.

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