AppLovin: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AppLovin veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 4,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AppLovin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,18 Milliarden USD im Vergleich zu 1,41 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at