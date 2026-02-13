AppLovin stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AppLovin präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AppLovin ein EPS von 1,73 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat AppLovin im vergangenen Quartal 1,66 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AppLovin 1,37 Milliarden USD umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,75 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 4,53 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,48 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 4,71 Milliarden USD im Vorjahr.

