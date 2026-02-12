AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
|
12.02.2026 15:11:12
Applovin Stock Falls Despite Q4 Earnings And Revenue Beat
This article Applovin Stock Falls Despite Q4 Earnings And Revenue Beat originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AppLovin Corp
|
13.02.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Schwacher Handel in New York: Das macht der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
12.02.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start freundlich (finanzen.at)