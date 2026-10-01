AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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01.10.2026 20:16:57
AppLovin Stock Falls to 52-Week Low: What's Happening?
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Nachrichten zu AppLovin Corp
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01.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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01.10.26
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01.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
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01.10.26
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01.10.26
|Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
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01.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
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30.09.26
|Verluste in New York: S&P 500 gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.at)
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30.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 steigt letztendlich (finanzen.at)
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