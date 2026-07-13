AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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13.07.2026 21:20:05
Applovin Stock Is Trending: A Key Level Just Came Into Play
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