AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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20.11.2026 10:03:01
AppLovin Stock Is Up 39% in a Month: Is The Stock Still a Buy?
AppLovin (NASDAQ:APP) just delivered record revenue, a 66% net income margin, and approximately $1.42 billion in free cash flow. And yet, although the stock is up over the past month, it's still about 47% below its 52-week high. Can these exceptional results support a sustained stock recovery?
Stock prices used were the market prices of Nov. 9, 2026. The video was published on Nov. 17, 2026.
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17.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
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13.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: So performt der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu AppLovin Corp
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Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|321,20
|-7,01%
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