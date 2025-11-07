AppLovin vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

AppLovin hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,41 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at