AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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20.08.2026 06:23:26
AppLovin vs. CoreWeave: What Recent Revenue Trends Tell Investors
AppLovin (NASDAQ:APP) primarily provides software tools helping mobile app developers expand their audiences and monetize their digital applications.While the U.S. Securities and Exchange Commission concluded a voluntary, long-standing regulatory inquiry into the wider business operations with no recommended enforcement action, AppLovin successfully transitioned its specialized advertising software to a public self-serve model and reported a 66% net income margin for the quarter ended June 30, 2026.CoreWeave (NASDAQ:CRWV) offers specialized cloud computing infrastructure and high-capacity storage solutions for intensive, complex global enterprise computing operations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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