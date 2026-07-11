AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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12.07.2026 00:11:01
AppLovin vs. Fastly: A Look at Recent Revenue Trends for These Tech Companies
AppLovin (NASDAQ:APP) provides specialized software infrastructure designed to help mobile application developers market their creations efficiently, optimize their ad campaigns, and generate consistent advertising income worldwide.It launched a new social networking application called Gist alongside ongoing regulatory inquiries, and reported a net income margin of 65% for the quarter ended March 31, 2026.Fastly (NASDAQ:FSLY) offers an advanced edge cloud computing infrastructure designed to efficiently manage, distribute, and secure digital applications for a wide array of clients across global markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AppLovin Corp
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02.07.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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02.07.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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01.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
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01.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
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01.07.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
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01.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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01.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Mittwochmittag im Aufwind (finanzen.at)
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01.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu AppLovin Corp
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