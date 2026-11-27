Magnite Aktie
WKN DE: A2P75A / ISIN: US55955D1000
|
27.11.2026 18:56:14
AppLovin vs. Magnite: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?
The digital advertising landscape is evolving rapidly, forcing investors to choose between specialized platforms. Should you bet on AppLovin (NASDAQ:APP) or Magnite (NASDAQ:MGNI) for your long-term portfolio growth?
AppLovin focuses on high-performance mobile app marketing, while Magnite operates as a sell-side platform connecting publishers with advertisers across connected TV and digital audio. Both companies benefit from the shift toward programmatic advertising, where software automates the buying and selling of digital ad space to reach specific audiences more efficiently.
AppLovin provides a marketing platform designed to help businesses advertise and measure their performance, primarily within the mobile gaming sector. The company utilizes proprietary technology to power major mobile games and is currently expanding its reach into broader consumer brands. It maintains strategic relationships with major industry players like Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), Meta Platforms, Amazon (NASDAQ:AMZN), and Unity Software (NYSE:U), though it often competes with these same entities.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Magnite Inc
|
03.11.26
|Ausblick: Magnite veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Magnite zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Magnite stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Magnite informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Magnite Inc
Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|364,60
|4,62%
|Magnite Inc
|24,72
|2,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.