AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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27.08.2026 22:00:01
AppLovin vs. Meta Platforms: Analyzing Quarterly Revenue Trajectories Between These High-Growth Digital Media Companies
AppLovin (NASDAQ:APP) provides specialized software solutions that help mobile application developers to market their digital products, optimize advertising inventory through real-time competitive auctions, and securely analyze user data.While facing legal inquiries from a shareholder rights firm and simultaneously releasing a mobile shopping insights report, it generated an operating margin of 78% for the quarter ended June 30, 2026.Meta Platforms (NASDAQ:META) primarily generates its revenue by offering a global suite of digital communication applications and social networks where everyday users share visual media, direct messages, and interactive content.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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11.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
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|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)