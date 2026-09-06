Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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06.09.2026 20:29:41
AppLovin vs. Reddit: What Quarterly Revenue Growth Patterns Tell Investors About These Media Companies
AppLovin (NASDAQ:APP) primarily generates revenue by offering a specialized digital software suite featuring products like AppDiscovery, which effectively helps mobile application developers market their digital assets globally.While dealing with multiple law firm inquiries regarding its recent business disclosures, it expanded its advertising tools to all e-commerce merchants and reported an operating margin of 78% for the quarter ended June 30, 2026.Reddit (NYSE:RDDT) primarily generates revenue by managing an internet platform where everyday individuals form highly specific digital communities to discuss shared passions, exchange links, and consume multimedia content.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|AppLovin Corp
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