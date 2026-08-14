SoundHound AI Aktie

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WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071

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14.08.2026 22:38:53

AppLovin vs. SoundHound AI: Comparing Recent Revenue Growth Trajectories for These Tech Companies

AppLovin (NASDAQ:APP) primarily generates revenue by offering a structured software ecosystem that directly assists mobile application developers in their efforts to market, monetize, and analytically track their various digital application offerings.While officially opening its core advertising network to general self-serve access for external e-commerce brands and navigating internal executive leadership transitions, it reported a net income margin of 66% for the quarter ended June 30, 2026.SoundHound AI (NASDAQ:SOUN) mainly earns revenue by delivering customized voice technology tools that allow a variety of corporate clients to integrate conversational assistants into their daily consumer-facing software applications and physical devices.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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SoundHound AI 7,43 -0,67% SoundHound AI

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