SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
|
14.08.2026 22:38:53
AppLovin vs. SoundHound AI: Comparing Recent Revenue Growth Trajectories for These Tech Companies
AppLovin (NASDAQ:APP) primarily generates revenue by offering a structured software ecosystem that directly assists mobile application developers in their efforts to market, monetize, and analytically track their various digital application offerings.While officially opening its core advertising network to general self-serve access for external e-commerce brands and navigating internal executive leadership transitions, it reported a net income margin of 66% for the quarter ended June 30, 2026.SoundHound AI (NASDAQ:SOUN) mainly earns revenue by delivering customized voice technology tools that allow a variety of corporate clients to integrate conversational assistants into their daily consumer-facing software applications and physical devices.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoundHound AI
|
05.08.26
|Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
08.05.26
|SoundHound AI-Aktie in Rot: Verluste in Q1 trotz starkem Umsatzanstieg (finanzen.at)
|
07.05.26
|Ausblick: SoundHound AI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.02.26
|SoundHound-Aktie dennoch tiefer: Analystenschätzungen im Schlussquartal übertroffen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.02.26
|GNW-News: MWC 2026: SoundHound AI bringt Sales Assist-Agent auf den Markt und führt damit agentische KI im Echtzeit-Format im Einzelhandel ein (dpa-AFX)
Analysen zu SoundHound AI
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|273,00
|0,81%
|SoundHound AI
|7,43
|-0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.