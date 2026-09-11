AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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11.09.2026 19:51:15
AppLovin vs. The Trade Desk: Analyzing Diverging Revenue Trends for These Advertising Giants
AppLovin (NASDAQ:APP) primarily generates revenue by providing specialized software tools that help worldwide mobile application developers and other advertisers actively market and efficiently monetize their various offerings.
It recently became the subject of multiple legal investigations regarding its corporate business practices, and it concurrently reported a 78% operating margin for the quarter ended June 30, 2026.
The Trade Desk (NASDAQ:TTD) primarily generates revenue by offering a self-service cloud system that enables global advertising buyers to efficiently create and manage diverse digital marketing campaigns.
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10.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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10.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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10.09.26
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07.09.26
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07.09.26
|Apple, McDonald‘s, Micron, Brenntag, Daimler Truck, Robinhood - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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03.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Grün (finanzen.at)
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01.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu AppLovin Corp
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Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|278,65
|3,01%
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