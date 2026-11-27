GCL New Energy Holdings Aktie
WKN: 716999 / ISIN: BMG7782E1434
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27.11.2026 11:28:02
Applying for Social Security and Medicare at the Same Time in 2027? 3 Things You Need to Know.
If you're turning 65 in 2027, you'll soon be signing up for Medicare, and of course, you'll have the option to claim Social Security, too, assuming you're not already receiving checks. But these are major financial decisions, so it's worth thinking them through carefully before you decide.
Here are three things you should be aware of before you apply for Social Security and Medicare in 2027.
Image source: Getty Images.
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