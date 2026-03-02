Appotronics A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Appotronics A veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,28 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 49,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 699,0 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 356,2 Millionen CNY.

Appotronics A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,580 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 1,71 Milliarden CNY, gegenüber 2,41 Milliarden CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 29,11 Prozent präsentiert.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 0,436 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 1,93 Milliarden CNY gerechnet.

