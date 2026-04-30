AppSoft Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AppSoft Technologies präsentierte in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

AppSoft Technologies hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,010 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at