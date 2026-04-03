AppTech: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AppTech stellte am 31.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1220,0 Prozent auf 0,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,230 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,350 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 400 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,40 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,28 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at