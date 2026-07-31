AppTech stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AppTech hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 486,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at