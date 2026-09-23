Apptly Health Technolgoies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Apptly Health Technolgoies hat am 21.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at