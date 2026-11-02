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02.11.2026 06:31:29
APR: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
APR hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2943,20 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1994,00 KRW je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat APR im vergangenen Quartal 773,12 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 100,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte APR 385,94 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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