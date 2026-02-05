05.02.2026 06:31:28

APR präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

APR hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 2659,19 KRW gegenüber 1162,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat APR in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 124,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 547,63 Milliarden KRW im Vergleich zu 244,21 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2677,74 KRW sowie einem Umsatz von 497,95 Milliarden KRW gerechnet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 7758,88 KRW gegenüber 2875,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1 527,34 Milliarden KRW gegenüber 722,75 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 7603,29 KRW gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 1 486,56 Milliarden KRW, befunden.

Redaktion finanzen.at

