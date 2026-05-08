APR stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

APR hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3132,21 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 1351,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 593,36 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 266,03 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3089,01 KRW gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 568,11 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at