20.02.2026 06:31:28
APR Technologies Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
APR Technologies Registered lud am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,41 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte APR Technologies Registered -0,160 SEK je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 5,4 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,5 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,790 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte APR Technologies Registered -0,820 SEK je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 17,90 Millionen SEK gegenüber 13,07 Millionen SEK im Vorjahr ausgewiesen.
