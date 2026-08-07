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07.08.2026 06:31:29
APR verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
APR hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3780,37 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1774,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 134,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 767,53 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 327,73 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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