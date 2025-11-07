APR: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

APR ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat APR die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1993,93 KRW. Im Vorjahresviertel hatte APR 430,60 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat APR in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 385,94 Milliarden KRW im Vergleich zu 174,12 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at