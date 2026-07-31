Apranga AB legte Quartalsergebnis vor

Apranga AB hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,12 EUR. Im letzten Jahr hatte Apranga AB einen Gewinn von 0,110 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 83,8 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at