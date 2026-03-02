|
Apranga AB präsentierte Quartalsergebnisse
Apranga AB präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apranga AB 0,060 EUR je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 85,9 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 83,5 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,290 EUR. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,290 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz lag bei 307,19 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,86 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 292,94 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
