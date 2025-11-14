Aprea Therapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aprea Therapeutics präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aprea Therapeutics -0,640 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at