Aprea Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aprea Therapeutics lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 USD gegenüber -0,660 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at