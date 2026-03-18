Aprea Therapeutics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aprea Therapeutics präsentierte in der am 16.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Aprea Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0,490 USD vermeldet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,930 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -2,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 80,67 Prozent auf 0,29 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Aprea Therapeutics 1,50 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at