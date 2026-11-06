Aprea Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aprea Therapeutics ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aprea Therapeutics die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Aprea Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,470 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at