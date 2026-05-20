CPI CorpShs Aktie
WKN: 883530 / ISIN: US1259021061
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20.05.2026 09:04:49
April CPI undershoots Bank of England expectations
Figures were encouraging, but with plenty of temporary effects, caution is warrantedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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