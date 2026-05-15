Aprila Bank ASA Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aprila Bank ASA Registered hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 NOK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 81,5 Millionen NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70,4 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at